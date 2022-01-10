«Лион» увеличил предложение «Зениту» по трансферу Азмуна

Французский «Лион» продолжает вести переговоры с петербургским «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
Как сообщает журналист Санти Ауна в своем твиттере »ткачи» увеличили предложение по форварду.
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.