Газзаева - о возвращении Березуцкого в ЦСКА: На бровке теперь будет два человека, но одно лицо

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб армейского клуба.

«На бровке теперь будет два человека, но одно лицо. Журналисты могут и не понять, кто перед ними на пресс-конференции сидит. Будем надеяться на их успех!» - приводит слова Газзаева Sport24.

Напомним, что с августа 2020-го по апрель 2021 года Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в ЦСКА. Затем он покинул стан красно-синих вместе с белорусским специалистом, перейдя в «Краснодар». В начале января Василий ушел из краснодарского клуба.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 18 сыгранных туров.