Владимир Пономарев: Василий Березуцкий будет паркетным тренером в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб армейского клуба.

«Это не в пользу Василия, я бы не занимался такой ерундой. Если он хочет работать самостоятельно, то надо брать хорошую команду и набивать себе шишки. А так, он будет паркетным тренером», - приводит слова Владимира «СЭ».

Напомним, что с августа 2020-го по апрель 2021 года Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в ЦСКА. Затем он покинул стан красно-синих вместе с белорусским специалистом, перейдя в «Краснодар». В начале января Василий ушел из краснодарского клуба.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 18 сыгранных туров.