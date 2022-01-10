Сенников считает, что Миранчуку не хватает мастерства для игры за «Аталанту»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который отличился двумя результативными передачами в матче чемпионата Италии с «Удинезе» (6:2).

«Миранчуку не хватает мастерства. Если бы он был сильнее своих партнеров по команде, Алексей точно бы играл. Не выдерживает конкуренцию, поэтому не попадает в состав. Миранчук слабее своих одноклубников», - приводит слова Сенникова «РБ-Спорт».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го, а рыночная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.

Ранее Алексей защищал цвета московского «Локомотива», воспитанником которого он является.