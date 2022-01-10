Кузнецов раскритиковал решение ЦСКА вернуть Василия Березуцкого

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб армейского клуба.

«Реакция простая. Других людей нет? Нужен был более опытный человек. Чем Василий сможет помочь Алексею?» - приводит слова Дмитрия «СЭ».

Напомним, что с августа 2020-го по апрель 2021 года Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в ЦСКА. Затем он покинул стан красно-синих вместе с белорусским специалистом, перейдя в «Краснодар». В начале января Василий ушел из краснодарского клуба.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 18 сыгранных туров.