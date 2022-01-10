«Ньюкасл» может предложить «Зениту» 6 млн евро за Азмуна

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Ньюкасле». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, «сороки» готовы заплатить российскому клубу шесть миллионов евро за форварда. Тренерский штаб «Ньюкасла» видит в Азмуне замену для травмированного Каллума Уилсона.

Ранее сообщалось, что французский «Лион» увеличил свое прежнее предложение в три миллиона евро.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.