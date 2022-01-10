«Зенит» объявил о трансфере Сергеева из «Крыльев Советов»

Пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о переходе нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».
Отмечается, что соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.
Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.
Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).
источник: ФК «Зенит»