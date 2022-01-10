«Локомотив» планирует купить у «Урала» Адамова и трудоустроить в «Динамо» Сильянова

«Локомотив» намерен купить у «Урала» защитника Арсена Адамова, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, клуб из нижней части турнирной таблицы хочет получить 4 миллиона евро за футболиста, а столичная команда планирует расстаться с двумя.

В случае успешного трансфера «Локомотив» освободит место в составе путем дальнейшего трудоустройства Александра Сильянова, одним из вариантов продолжения карьеры 20-летнего футболиста называется московское «Динамо».

В текущем сезоне Адамов сыграл 19 матчей за «Урал» во всех турнирах, в которых отличился одним голом.

На счету Сильянова 11 матчей, включая две игры в Лиге Европы, при отсутствии результативных действий.