Защитник сборной Казахстана взят «Зенитом» на сборы после рекомендации Бердыева

Стало известно, как защитник сборной Казахстана и «Кайрата» пробился на просмотр в «Зенит» на первый сбор команды в Дубае, который пройдет с 13 по 25 января.

По данным «Метарейтинг», 22-летний футболист был порекомендован главному тренеру российской команды Сергею Семаку наставником «Кайрата» Курбаном Бердыевым. Напомним, что Семак был капитаном «Рубина», когда казанским клубом тогда руководил именно Бердыев.

Добавим, что Алип является воспитанником «Кайрата», за основную команду защитник провел 99 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.