Сергеев - о переходе в «Зенит»: Я до сих пор в шоке!

Нападающий Иван Сергеев, перешедший из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит», поделился эмоциями после трансфера.

«Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» - большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум», - приводит слова Ивана пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).