УЕФА заявил, что Захарян и Мухин могут «выстрелить» в 2022 году

УЕФА заявил, что два российских молодых футболиста могут «выстрелить» в наступившем 2022 году.

В список 40 самых перспективных игроков вошли опорник ЦСКА Максим Мухин и атакующий полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Эксперты УЕФА отметили дебют Мухина на Евро-2020 в сборной России и хорошую игру разрушении чужих атак. У Захаряна выделили возможность играть на любом фланге, изобретательность и разнообразие голов. Также УЕФА напомнил, что Захарян был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым юным футболистом в истории национальной команды.

Добавим, что в текущем сезоне Мухин сыграл 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

На счету Захаряна аналогичное количество игр за «Динамо», а также четыре гола и семь результативных передач.