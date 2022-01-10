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Геркус назвал спорным решение «Зенита» приобрести Сергеева

Форвард перебрался в петербургский клуб из самарских «крыльев Советов».
10 января 2022 19:56

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на переход нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит».

«Мне кажется, это спорное решение. Иван - хороший игрок, но у него нет опыта больших игр, нет достаточного качества для конкуренции с другими игроками «Зенита», - приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).

источник: Чемпионат.com
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