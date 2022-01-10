Азмун останется в «Зените» до конца контракта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что нападающий Сердар Азмун останется в «Зените» до лета, когда закончится его контракт.

«Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.