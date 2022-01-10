Губерниев - о включении Мухина и Захаряна в список перспективных игроков: Надо оправдывать надежды

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о включении хавбека «Локомотива» и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в список самых перспективных футболистов по версии УЕФА.

«Правильно! Они и выстрелят. УЕФА знают, о чем говорят. Это большой побудительный мотив для спортсмена, если в тебя так верят. Поэтому надо оправдывать надежды. Если бы я играл в футбол и про меня так написали, через год я играл бы в «Барселоне». Хотя нет, у них сейчас долги. Тогда в «Баварии» или «ПСЖ», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне Мухин сыграл 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

На счету Захаряна аналогичное количество игр за «Динамо», а также четыре гола и семь результативных передач.