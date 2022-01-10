Орлов настороженно отнесся к трансферу Сергеева в «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переход нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит».

«Сергеев - бомбардир ФНЛ, смотрю на трансфер немного с опаской… Но он забил 40 мячей! Недостатки? На мой взгляд, тяжеловат. Может быть, похудеет в «Зените», - приводит слова Орлова «Чемпионат».

Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).