Василий Березуцкий назвал своего брата Алексея «неплохим чуваком»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о своем брате и наставнике армейцев Алексее Березуцком.

«Мы перед подписанием общались часа четыре - наши взгляды где-то сходятся, где-то расходятся. Но, в принципе, такой неплохой чувак», - сказал Василий в интервью пресс-службе московского клуба.

Напомним, что с августа 2020-го по апрель 2021 года Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в ЦСКА. Затем он покинул стан красно-синих вместе с белорусским специалистом, перейдя в «Краснодар». В начале января Василий ушел из краснодарского клуба.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 18 сыгранных туров.