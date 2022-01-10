Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что Дзюба со стопроцентной вероятностью не покинет клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что нападающий петербургского клуба может перебраться в казанский «Рубин».

«Информация не соответствует действительности. Дзюба останется в «Зените» этой зимой? 100 процентов», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.