«Юргорден» продлил аренду голкипера «Зенита» Васютина

Российский голкипер Александр Васютин, принадлежащий петербургскому «Зениту», продолжит выступать на правах аренды за шведский «Юргорден» до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Васютин стал игроком шведской команды в феврале 2021-го. По первоначальной договоренности между клубами вратарь перешел в «Юргорден» на правах аренды до конца прошлого года с правом последующего выкупа.

К слову, Александр является воспитанником «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он провел лишь два матча.