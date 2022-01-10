Игорь Осинькин: Мы довели Сергеева от футболиста ФНЛ до игрока сборной России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход нападающего команды Ивана Сергеева в петербургский «Зенит».

«Считаю, мы провели хорошую работу и довели Ваню от футболиста ФНЛ до игрока сборной, которого приобретает «Зенит». Я верю, что у него может получиться», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).