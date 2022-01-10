Кирьяков считает, что трансфер Сергеева является для «Зенита» страховкой от ухода Азмуна и Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на переход нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит».

«Думаю, что этот трансфер больше страховка. «Зенит» страхуется от возможных уходов Азмуна и Дзюбы. Подписали, а теперь уже будут разбираться с форвардами», - приводит слова Кирьякова «Евро Футбол».

Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).