Вратарь Коновалов близок к переходу из «Рубина» в шотландский «Ливингстон»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов близок к переходу в шотландский «Ливингстон». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны согласовывают детали контракта.

Напомним, что Иван перешел в «Рубин» из жодинского «Торпедо» в июле 2018 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за казанцев 22 матча, в шести из них оставив ворота «сухими».

Действующее соглашение Коновалова с клубом из Татарстана рассчитано до лета 2022-го. Рыночная стоимость голкипера оценивается в 300 тысяч евро.