«Спартак» выплатит представителям Пруцева 2 млн евро

Сопутствующие расходы по переходу Данила Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак» составляют 2 миллиона евро. Об этом сообщает «РБ_Спорт».

По информации источника, речь идет о выплатах, которые планирует получить сторона футболиста. Красно-белые же рассчитывают на снижение подобных расходов, «Крыльям» как владельцу прав на игрока достанутся 75 миллионов рублей.

Напомним, что Пруцев является воспитанником академии «Чертаново». К «Крыльям Советов» он присоединился в августе прошлого года – на счету хавбека 26 сыгранных матчей за клуб, в которых он отличился одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник выступал за «Сочи» на правах аренды.