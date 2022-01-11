«Так вот в чем дело-то было!». Уткин прокомментировал назначение в «Спартак» нутрициониста

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на назначение в московский «Спартак» специалиста по питанию Рикарду Пинту.

«Так вот в чем дело-то было! Не хватало в «Спартаке» нутрициониста. У Витории не было, теперь будет, и дело пойдет! Уф. Отлегло!

Не хватало в «Спартаке» нутрициониста - а теперь любой дурак станет треквартиста!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что Пинту пригласил в свой тренерский штаб лично новый наставник красно-белых Паоло Ваноли, возглавивший команду после отставки Руя Витории.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.