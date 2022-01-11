Смолов прошел медосмотр в «Динамо» и сегодня подпишет контракт с клубом

Нападающий Федор Смолов прошел медосмотр в московском «Динамо» и сегодня должен подписать контракт с бело-голубыми.

По информации Sport24.ru, футболист 11 января посещал Международный центр охраны здоровья вместе с другими игроками «Динамо». Ожидается, что форвард от правится с командой на первый сбор в Катаре, который начнется 21 января.

Напомним, в текущем сезоне Смолов провел 22 матча в составе «Локомотива», в которых забил семь мячей.

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.