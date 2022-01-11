«Локомотив» исключил Смолова из заявки в РПЛ

Московский «Локомотив» отзавяил Федора Смолова от участия в РПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, сегодня стало известно, что нападающий прошел медосмотр в «Динамо». Ожидается, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с бело-голубыми и 21 января отправится вместе с командой в Катар на первый тренировочный сбор.

В текущем сезоне Смолов провел 22 матча в составе «Локомотива», в которых забил семь мячей.

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года.