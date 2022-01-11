Дзюбы не будет на сборах казанского “Рубина”

Пресс-служба “Рубина” опубликовала состав команды на зимние сборы, указав, что в них точно не будет нападающего “Зенита” Артема Дзюбы, о переходе которого в казанский клуб ходили слухи.
Отправляемся в Турцию на #РубиновыеСборы 🇹🇷— «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2022
Список тех, кто едет и кто нет 😉💯 pic.twitter.com/wL0ECJJbJ4
Добавим, что накануне генеральный директор “Зенита” заявил, что Дзюба останется в команде.
В текущем сезоне Дзюба сыграл в 24 матчах за “Зенит” во всех турнирах, забив в них десять голов и отдав девять результативных передач.
Контракт 33-летнего футболиста с действующими чемпионами России истекает ближайшим летом.
источник: ФК «Рубин»