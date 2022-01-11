“Вест Хэм” наблюдает за Головиным

“Вест Хэм” интересуется российским полузащитником “Монако» Александром Головиным, сообщает “РБ-Спорт”.
По данным источника, на данный момент английский клуб лишь консультируется по поводу футболиста и собирает о нем необходимую информацию. Сам Головин не против смены команды.
В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 23 матча за “Монако” во всех турнирах, забив в них три гола и отдав пять результативных передач.
Контракт Головина с французским клубом истекает летом 2024 года.
источник: «РБ-Спорт»