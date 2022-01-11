Боярский считает, что болельщики “Зенита” не забудут симпатии Сергеева к “Спартаку”

Известный болельщик “Зенита” Михаил Боярский уверен, что его партнеры по хобби не забудут о том, что новичок команды Иван Сергеев признавался в симпатиях к принципиальному сопернику сине-бело-голубых московскому “Спартаку”.
«Я Сергеева не знаю, и как специалист оценивать его не могу. Что касается видео, где он сидит на трибунах «Спартака» с фанатами и размахивает шарфом, то, конечно, болельщики «Зенита» будут припоминать ему эту историю. Заслужит ли он доверие «Виража»? Смотря как будет играть», - приводит слова Боярского “РБ-Спорт”.
Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.
Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.