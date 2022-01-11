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«Динамо» опубликовало в соцсети ролик со Смоловым (видео)

Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.
11 января 2022 18:05
автор: Александр Поволоцкий

Московское «Динамо» опубликовало видеоролик с участием форварда «Локомотива» Федора Смолова.

Запись появилась в телеграм-канале «бело-голубых». Судя по видео, Смолов сидит в офисе «Динамо». На вопрос о трансфере он ответил отрицательно.

«По информации СММщиков футбольной команды, нападающий Фёдор Смолов пока не перешёл в московский клуб», - говорится в описании к видео.

Ранее в СМИ сообщалось, что »Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора года с опцией продления еще на один сезон. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых забил семь голов.

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