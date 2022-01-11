Андрей Червиченко: Трансфер Смолова – сильный ход менеджмента «Динамо»

Сегодня «Локомотив» отзаявил Федора Смолова. По некоторой информации, форвард уже прошел медосмотр в «Динамо».
- Федор и сам может забить и отдать пас молодым быстрым игрокам «Динамо», и подержать мяч, когда того стребует ситуация, – говорит Андрей Червиченко. – Думаю, что Смолов принесет большую пользу команде. «Динамо» сейчас играет в агрессивный, напористый футбол. С приходом Смолова команда может заиграть более разнообразно. Чего им не хватает в каких-то моментах. Поэтому трансфер Смолова – сильный ход менеджмента клуба.
источник: «Советский спорт»