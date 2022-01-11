Фарке подпишет с «Краснодаром» контракт на два года

Стали известны детали соглашения «Краснодара» с экс-наставником «Норвича» Даниэлем Фарке.

Как сообщает Sky Germany, 45-летний специалист заключит контракт с «быками», рассчитанный на два года.

Напомним, что Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 по 2021 годы. При нем клуб дважды выходил в АПЛ из Чемпионшипа. В ноябре прошлого года немец покинул «канареек» из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне-2021/22.

Добавим, что в начале января «Краснодар» объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров краснодарцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.