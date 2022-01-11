Новичок «Спартака» Николсон посетил домашний стадион команды

Новичок «Спартака» Шамар Николсон прибыл в Москву.
Как сообщает официальный твиттер «красно-белых», 24-летний футболист посетил домашний стадион команды.
«Шамар, ты дома!», — говорится в сообщении «Спартака».
📍 «Открытие Банк Арена»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 11, 2022
Шамар, ты дома! 🤩 pic.twitter.com/lmPjecBJxk
Напомним, что в декабре красно-белые подписали с ямайцем контракт до 2026 года. «Спартак» заплатил бельгийскому клубу «Шарлеруа» за переход Николсона девять миллионов евро.
источник: ФК «Спартак»