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«Локомотив» хочет до конца трансферного окна оформить переход Агаларова

Ранее к нападающему проявлял интерес швейцарский «Базель».
«Локомотив» хочет до конца трансферного окна оформить переход Агаларова
11 января 2022 19:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Егор Слизяк / РФС

Московский «Локомотив» планирует приобрести у «Уфы» форварда Гамида Агаларова.

Как сообщает «Метарейтинг», железнодорожники хотят оформить сделку по 21-летнему футболисту до конца трансферного окна. Отмечается, что таким образом «Локомотив» намерен компенсировать неудачу в переговорах по переходу Ивана Сергеева. Нападающий «Крыльев Советов» стал игроком «Зенита».

«Локомотив» хочет взять Агаларова в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.

Напомним, Гамид является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент. После 18 туров на счету россиянина 13 забитых мячей и одна результативная передача.

Контракт футболиста с уфимцами рассчитан до конца 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.

источник: «Метарейтинг»
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