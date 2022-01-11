«Локомотив» хочет до конца трансферного окна оформить переход Агаларова

Московский «Локомотив» планирует приобрести у «Уфы» форварда Гамида Агаларова.

Как сообщает «Метарейтинг», железнодорожники хотят оформить сделку по 21-летнему футболисту до конца трансферного окна. Отмечается, что таким образом «Локомотив» намерен компенсировать неудачу в переговорах по переходу Ивана Сергеева. Нападающий «Крыльев Советов» стал игроком «Зенита».

«Локомотив» хочет взять Агаларова в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.

Напомним, Гамид является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент. После 18 туров на счету россиянина 13 забитых мячей и одна результативная передача.

Контракт футболиста с уфимцами рассчитан до конца 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.