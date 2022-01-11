Каннаваро отказался от поста главного тренера сборной Польши

Экс-наставник сборной Китая Фабио Каннаваро отказался возглавить национальную команду Польши.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио, 48-летний специалист принял решение после того, как обдумывал предложение несколько дней. Каннаваро сообщил об этом президенту Федерации футбола Польши.

Напомним, что португальский специалист Паулу Соуза расторг контракт со сборной, выплатив неустойку. Он возглавил бразильский «Фламенго»

Ранее в СМИ назывались кандидаты на пост главного тренера польской команды. Среди них хорват Славен Билич, немец Юрген Клинсманн, нидерландец Дик Адвокат и израильский специалист Авраам Грант.

Добавим, что Польша сыграет со сборной России в рамках стыковых матчей за право выйти в финальную часть ЧМ-2022. Очная встреча команд состоится 24 марта в Москве.