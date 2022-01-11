Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом в матче Кубка Африки, Эджуке вышел во втором тайме

Сборная Нигерии обыграла команду Египта (1:0) в первом туре группового этапа Кубка Африки.
Единственный гол на 30-й минуте забил форвард Келечи Ихеаначо, выступающий в АПЛ за «Лестер». Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах провел на поле все 90 минут.
Отметим, что нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке появился на поле на 72-й минуте.
В другом матче группы D сыграют Судан и Гвинея-Бисау.
Напомним, что турнир должен был пройти в 2021 году, но был отменен из-за коронавируса.
Кубок Африки
Групповой этап
Группа D
1-й тур
Нигерия – Египет – 1:0 (1:0)
Гол: Ихеаначо, 30.
источник: «Советский спорт»