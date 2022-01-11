Лимит на легионеров в РПЛ может измениться уже в следующем сезоне

Лимит на легионеров в РПЛ могут изменить уже в следующем сезоне.

Как сообщает «РБ-Спорт», боссы лиги выбирают между двумя вариантами. При первом количество иностранцев в заявке увеличится до 12, однако на поле одновременно смогут появляться не более восьми. При этом каждый клуб будет обязан иметь в заявке как минимум четыре доморощенных футболиста.

Второй вариант подразумевает 13 легионеров в заявке без ограничения на поле, однако при таком раскладе кроме четырех доморощенных игроков каждый клуб будет обязан, во-первых, иметь не менее восьми воспитанников национальной ассоциации, а, во-вторых, платить специальный налог за каждую проведенную на поле иностранцем минуту.

Напомним, при действующем лимите в заявке команды может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.