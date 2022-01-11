Торрес вылечился от коронавируса и сможет сыграть с «Реалом»

«Барселона» внесла в заявку на официальном сайте примеры форварда Феррана Торреса.

Как сообщает Sport.es, 21-летний футболист сможет принять участие в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Реала». Игра состоится 12 января на поле каталонского клуба.

Напомним, что Ферран стал игроком «Барселоны» в начале года, покинув «Манчестер Сити». «Сине-гранатовые» заплатили за нападающего 55 миллионов евро. Ранее Торрес сдал положительный тест на COVID-19 и мог пропустить игру с «Реалом».

В текущем сезоне испанец провел за «Манчестер Сити» четыре матча в АПЛ, в которых забил два мяча.