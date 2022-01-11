«Астон Вилла» официально объявила об аренде Коутиньо

«Астон Вилла» официально объявила об аренде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Напомним, что 29-летний футболист будет выступать за клуб из Бирмингема до конца сезона-2021/22. В соглашении прописано право выкупа бразильца. Контракт Коутиньо с »Барселоной» истекает в 2023 году.

Welcome to Aston Villa Football Club, Philippe Coutinho. pic.twitter.com/5NiotkiMaa — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 11, 2022

Ранее главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что Филиппе сможет сыграть уже 15 января в матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коутиньо провел 16 матчей, в которых забил два гола.