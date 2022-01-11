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Гранат считает, что «Динамо» со Смоловым будет бороться за чемпионство

Завтра клуб должен объявить о переходе нападающего
11 января 2022 23:52
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал переход в стан бело-голубых нападающего Федора Смолова из «Локомотива».

«Смолов - это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что «Динамо» с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Тюкавина и Грулева. Они могут многому у него научиться.

Федор будет центральным бомбардиром. Играя за «Локомотив» и «Краснодар», Смолов проявил свои лучшие качества как раз на этой позиции», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что сегодня Федор прошел медосмотр в «Динамо» и подписал контракт. Клуб объявит о переходе футболиста завтра.

В текущем сезоне Смолов провел 22 матча в составе «Локомотива», в которых забил семь мячей.

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

источник: «РБ-Спорт»
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