Новичок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо: Я давно знаю Стиви, я играл с ним

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, перешедший из «Барселоны» в «Астон Виллу» на правах аренды, дал свой первый комментарий после объявления о трансфере.

«Приятно оказаться здесь - это отличный клуб. Я много разговаривал с тренером, со Стиви, и он рассказал мне о клубе и своих амбициях. Я очень рад быть здесь и хочу получать удовольствие от футбола. Я давно знаю Стиви. Я играл с ним и многому у него научился.

Он человек, которым я очень восхищаюсь. Я надеюсь сделать все возможное здесь. Конечно, я буду усердно работать, и я надеюсь, что вместе мы сможем проделать хорошую работу», - приводит слова бразильца клубная пресс-служба.

Напомним, арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года. В настоящее время тансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 16 матчей, в которых забил два мяча. До переезда в Испанию Коутиньо выступал за «Ливерпуль» вместе с нынешним главным тренером «Астон Виллы» Стивеном Джеррардом.