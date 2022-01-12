Первый тренер Миранчкуа: Гасперини уперся и придерживается своей философии

Первый тренер российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука - Александр Воронков поделился своими мыслями о причинах непопадания игрока в стартовый состав команды.

«Не хочу сказать ничего плохого в сторону Гасперини, но я считаю, что он что-то недосматривает или просто не хочет замечать. Любому игроку надо давать больше времени, чтобы он смог раскрыться и показать все свои возможности, если ты на него рассчитываешь. Если бы Леша был никакой, его бы уже давно отпустили, но здесь происходит обратное.

Мне кажется, Гасперини ждал от Леши чего-то большего, думал, что он будет отрабатывать на каждой части поля и подойдет под его философию. Но это не так, Леше не подходит такой стиль игры. А Гасперини уперся и придерживается своей философии, поэтому, наверное, в этом у них есть какие-то точки несоприкосновения. Но я уверен - если Гасперини даст Леше больше времени, он не пожалеет», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук провел 13 матчей, в которых забил один мяч. В основном футболист выходил на замену по ходу встречи.