Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заверил поклонников команды, что продлит контракт с клубом в ближайшее время.

«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», - приводит слова вратаря журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне Акинфеев провел 18 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

После 18 туров ЦСКА с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После зимней паузы армейцев ждет дерби со «Спартаком» 26 февраля.