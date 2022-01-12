«Бавария» планирует приобрести Холанда. Клуб провел переговоры с агентом игрок

Руководство мюнхенской «Баварии» провело переговоры с агентом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда - Мино Райолой на предмет трансфера футболиста.

Как сообщает Bild, мюнхенцы планируют приобрести футболиста на замену поляку Роберту Левандовски, с которым не могут договориться по новому контракту. Форвард выдвинул требования, согласно которым соглашение должно быть долгосрочным и предусматривает повышение зарплаты.

Помимо «Баварии» норвежским голеадором интересуются испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Холанд провел 17 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 19 мячей.