Суд не стал признавать ЦСКА банкротом

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Бета» в принятии заявления о признании ЦСКА банкротом, сообщает RT.
ООО «Бета» является правопреемником генподрядчика строительства «ВЭБ Арены» - компании «Ф-Групп», которая была признана банкротом и имела претензии к заказчику строительства. Согласно предыдущему решению арбитражного апелляционного суда ЦСКА остался должен 348 миллионов рублей.
Добавим, что ЦСКА перед зимней паузой в российской премьер-лиге набрал 30 очков и идет в чемпионате четвертым.
источник: «RT на русском»