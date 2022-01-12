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Почеттино скрывает переговоры с “Манчестер Юнайтед”

Аргентинский специалист может возглавить “красных дьяволов” в следующем сезоне.
Почеттино скрывает переговоры с “Манчестер Юнайтед”
12 января 2022 13:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстаграм Маурисио Почеттино

Главный тренер “ПСЖ” Маурисио Почеттино ведет тайные переговоры с “Манчестер Юнайтед” о своем трудоустройстве, сообщает “RT на русском”, ссылаясь на Le Parisien.

Напомним, что ранее появлялась информация, что руководство “ПСЖ” хочет, чтобы вместо Почеттино на посту главного тренера команды работал Зинедин Зидан, поэтому в Париже не против ухода аргентинца в другой клуб.

До конца текущего сезона возглавлять “Манчестер Юнайтед” должен немецкий специалист Ральф Рангник.

“МЮ” после 19 матчей в английской премьер-лиге набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.

источник: «RT на русском»
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