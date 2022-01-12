Черышев вновь заразился коронавирусом

Стало известно о том, что тест флангового полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева на Covid-19 дал положительный результат.
Cогласно данным Radio Esport Valencia, помимо 31-летнего россиянина коронавирусной инфекцией в стане «летучих мышей» заразились голкипер Яспер Силлессен, защитники Элдер Кошта и Даниэль Васс, а также форварда Макси Гомес.
Отмечается, что футболисты не примут участие в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетико Балеарес», который состоится 19 января.
Добавим, ранее Черышев уже болел коронавирусом – это произошло в период с 25 ноября по 10 декабря 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек отыграл 13 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.
источник: Radio Esport