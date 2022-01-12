Языджи перейдет в ЦСКА до конца сезона на правах аренды с возможностью выкупа за 12 миллионов евро

Атакующий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи все ближе к тому, чтобы перейти в ЦСКА.

Как сообщает La Voix Du Nord, клубы планируют завершить сделку по трансферу 24-летнего турка до конца этой недели. Отмечается, что армейцы арендуют футболиста до лета 2022 года с правом выкупа за 12 миллионов евро. Ранее появилась информация, что сам хавбек готов продолжить свою карьеру в России.

Напомним, что Языджи выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за французскую команду 89 матчей, забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Турции полузащитник отыграл 38 встреч (2 гола).