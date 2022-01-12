«Сампдория» сохраняет интерес к Миранчуку – генуэзский клуб хочет арендовать игрока с правом выкупа

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук входит в сферу интересов «Сампдории».

Как сообщает Tutto Atalanta, клуб из Генуи собирается заключить с 26-летним хавбеком арендное соглашение до конца сезона-2021/22 с возможностью дальнейшего выкупа.

Ранее стало известно, что россиянина также хотят приобрести «Верона» и «Дженоа». Отмечается, что «бергамаски» готовы продать своего футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.