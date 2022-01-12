Мелкадзе может пропустить первый тренировочный сбор «Спартака»

Стало известно о том, что в данный момент форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе тренируется со второй командой красно-белых.

Как утверждает портал «Метарейтинг», 24-летний футболист может пропустить первый тренировочный сбор столичного клуба, который пройдет в Дубае с 17 по 29 января.

Напомним, что Мелкадзе является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне нападающий отыграл за команду четыре матча, не отличившись голевыми действиями.

Отметим, что весь прошлый сезон игрок выступал на правах аренды в «Ахмате».