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Марко Трабукки: Лимит ничего не дает РПЛ, если говорить о спортивной составляющей

В данный момент в заявке команд РПЛ могут находиться восемь иностранных игроков.
12 января 2022 15:22
автор: Владислав Корегин

Футбольный агент Марко Трабукки высказался на тему лимита на иностранных игроков в чемпионате России.

– Лимит не нужен, но поскольку большинство руководителей клубов все равно хотят оставить какой-то вариант лимита, они имеют право ограничить количество легионеров на поле. Если говорить о спортивной составляющей, лимит ничего не дает. Могут ли руководители футбольного союза оставить все как есть, если сборная России выйдет на ЧМ-2022 в Катар? Футбольная власть может все, – цитирует Трабукки «РБ-Спорт».

Напомним, что в конце августа прошлого года глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. Сейчас он действует по схеме «8+17», что позволяет заявить на сезон восемь легионеров, при этом они могут все выходить одновременно на поле.

источник: «РБ-Спорт»
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